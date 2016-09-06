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المغرب يطلق برنامج «المساجد الخضراء» استعدادًا لقمة المناخ بمراكش

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المغرب يطلق برنامج «المساجد الخضراء» استعدادًا لقمة المناخ بمراكش المغرب يطلق برنامج «المساجد الخضراء» استعدادًا لقمة المناخ بمراكش

مسجد بالمغرب – ارشيفية

أطلق المغرب برنامجًا طموحًا باسم “المساجد الخضراء” بموجب التزامات اتخذتها المملكة فى مجال الطاقات المتجددة وحماية البيئة، وذلك قبل شهرين من انعقاد قمة المناخ الـ22 المرتقبة فى مدينة مراكش جنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، منتصف أغسطس الماضي عن طلب عروض لإعادة تأهيل 64 مسجدًا فى ست مدن مغربية عن طريق خفض استهلاكها من الطاقة، وسبق لوزارتي الأوقاف الطاقة المغربيتين أن وقعتا بداية أبريل 2014 اتفاقية لخفض الاستهلاك الطاقة فى 15 ألف مسجد، بنسبة تصل الى 40%، ضمن استراتيجية وطنية لخفض استهلاك المؤسسات العمومية بنحو 30%، فى بلد تثقل فاتورة الطاقة كاهل ميزانه التجاري.

وفى مرحلة أولى سيتم تجهيز 600 مسجد بحلول سنة 2019 عبر اتفاقيات للكفاءة الطاقية، حسبما أعلنت شركة الاستثمار الطاقي، التى تاسست سنة 2010 برأس مال يبلغ مليار دولار لمواكبة المخطط الوطنى المغربي لتطوير الطاقات المتجددة ذات جودة بيئية عالية.

وبحسب الدراسة التى أنجزتها هذه الشركة فإن معدل الاستهلاك اليومي لكل مسجد فى المغرب يبلغ 90 كليواط، كما أظهرت الدراسات الأولى أن هناك امكانية لخفض هذا الاستهلاك بنحو 60%.وقد اظهرت دراسة تجريبية أولى خضع لها “مسجد السنة” التاريخي الموجود فى قلب العاصمة الرباط، والذى تم بناؤه سنة 1785، أن خفض الاستهلاك الطاقي لهذا المسجد يمكن أن يصل إلى 68%.

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