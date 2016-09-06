إزالة 59 طن من المخلفات ضمن «مبادرة حلوة يابلدى» بمركز ديرمواس بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، اليوم، من رفع وإزالة 59 طن من القمامة والمخلفات، خلال استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “حلوة يا بلدي”، والتي تنفذها المحافظة، حتى 10 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع القوات المسلحة ودعم صندوق تحيا مصر.

وقال المهندس على مقبول رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن المبادرة أسفرت عن استكمال تجميل مدخل قرية كفر خزام من الشمال، واستكمال تركيب بلاط الكورنيش بديرمواس، ودهان البلدورات إلى جانب رفع 41 طن، من المخلفات على مستوى المدينة، وعدد 18 طن قمامة من القرية.