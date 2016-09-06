أوباما يدعو إلى تنفيذ عقوبات على كوريا الشمالية بعد إطلاقها صواريخ باليستية

دعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، إلى تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بالكامل بعد يوم من إطلاقها صواريخ بالسيتية في البحر، مضيفًا أن واشنطن ليس لديها نية لتبني نهج هجومي تجاه بيونجيانج.

وأضاف متحدثًا بعد اجتماع في لاوس مع رئيسة كوريا الجنوبية، باك جون هاي،‭‭‭ ‬‬‬أن إطلاقها الصواريخ بينما كان زعماء مجموعة العشرين مجتمعين في قمة في الصين يظهر التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية.

وتابع أن الولايات المتحدة ستقدم دعما “لا يتزعزع” لحلفائها وأن استفزازات كوريا الشمالية لن تؤدي بها إلا لمزيد من العزلة.

وقالت باك إن كوريا الجنوبية سترد “بحزم” على أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية وكررت دعوة أوباما إلى تنفيذ العقوبات، مضيفة أن الصين عليها دور لتلعبه فيما يتعلق بتطبيقها.