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رئيس الوزراء: «الصحة» تتابع توفير ألبان الأطفال على مدار الساعة

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رئيس الوزراء: «الصحة» تتابع توفير ألبان الأطفال على مدار الساعة رئيس الوزراء: «الصحة» تتابع توفير ألبان الأطفال على مدار الساعة

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء – أرشيفية

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع ميكنة منظومة توزيع ألبان الأطفال المدعومة – الذي تنفذه وزارة الصحة والسكان – يأتي في إطار حرص على ضبط منظومة دعم ألبان الأطفال، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وإحكام الرقابة والمتابعة على عمليات الصرف والتوزيع.

وأشار رئيس الوزراء – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأسط اليوم الثلاثاء – إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم على مدار الساعة بمتابعة موقف توفير ألبان الأطفال المدعومة بالمنافذ المخصصة بوحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة، مجددًا التأكيد على أنه لا يوجد ما يمنع القطاع الخاص من استيراد ألبان الأطفال، وتوفيرها بالصيدليات خارج منظومة الدعم، على أن يكون ذلك طبقًا للقواعد والاشتراطات المعمول بها فى هذا الصدد.

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