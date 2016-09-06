تصفية 11 عنصرًا تكفيريًا وإصابة 5 آخرين وتدمير 9 عبوات ناسفة بسيناء

واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميداني وعناصر الشرطة المدنية، تنفيذ حملاتها الأمنية بمناطق مكافحة النشاط الارهابي بشمال ووسط سيناء، وقد أسفرت نتائج العمليات على مدار الأيام الخمس الماضية، عن القضاء على 11 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وإصابة 5 آخرين خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات إنفاذ القانون، واكتشاف وتدمير 9 عبوات ناسفة معده لاستهداف القوات على محاور التحرك المختلفة.

وأسفرت عمليات التمشيط والمداهمة عن القبض على 19 من المطلوبين جنائيًا تم تسليمهم إلى الشرطة المدنية وضبط 9 سيارات متنوعة بدون تراخيص، واكتشاف وتدمير 3 مخازن تضم كميات كبيرة من البضائع المجهزة للتهريب بكل من مناطق العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء.

وفى نطاق الجيش الثالث الميداني واصلت قوات انفاذ القانون احكام السيطرة الكاملة بمناطق وسط سيناء، ونجحت عناصر الجيش بالاكمنة ونقاط الارتكاز الامنى في القبض على 3 من العناصر التكفيرية المطلوبة جنائيا، وضبط سيارة بوسط سيناء عثر بداخلها على 480 عبوة لمادة يحتمل ان تكون من مشتقات نترات الامونيوم التى تدخل فى صناعة العبوات الناسفة، وضبط 2 سيارة نقل محملة ببضائع مهربة ، وضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من نبات البانجو الجاف المعد للتداول، واكتشاف مخزن جبلى بوسط سيناء يحتوى على مادة صخرية يحتمل ان تكون من مادة نترات الامونيوم.

وقد تم تحويل المتهمين والمضبوطات فى وقائع الضبط الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.