أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعليم: وضع الكتب المدرسية على موقع الوزارة بصيغة pdf لاتاحتها للطلاب

Google+ Print
التعليم: وضع الكتب المدرسية على موقع الوزارة بصيغة pdf لاتاحتها للطلاب التعليم: وضع الكتب المدرسية على موقع الوزارة بصيغة pdf لاتاحتها للطلاب

>كتب محمود طه حسين

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم (43) بتاريخ 9/4/ 2016، يتضمن التنبيه مشددًا للجهات المعنية بتحميل كافة أصول الكتب المدرسية بصيغة (pdf)، وجميع الكتب الدراسية التى تم تحويلها إلى مقررات تفاعلية على الموقع الرسمى للوزارة، والمواقع الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية، إلى جانب سرعة إرسال المديريات التعليمية للسيارات المخصصة لنقل الكتب من مخازن الوزارة إلى المديريات، والالتزام بتسليمها لجميع الطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد، دون ربط ذلك بتسديد الرسوم أو دخول الامتحانات أو غير ذلك.

 

قالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار حر ص الوزارة على سرعة توفير الكتب المدرسية فى صورتيها المطبوعة والإلكترونية، وإتاحتها لجميع الطلاب وأولياء أمورهم فى جميع المراحل التعليمية، وكذا لكل المشتغلين بالعملية التعليمية.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365