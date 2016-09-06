التعليم: وضع الكتب المدرسية على موقع الوزارة بصيغة pdf لاتاحتها للطلاب

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم (43) بتاريخ 9/4/ 2016، يتضمن التنبيه مشددًا للجهات المعنية بتحميل كافة أصول الكتب المدرسية بصيغة (pdf)، وجميع الكتب الدراسية التى تم تحويلها إلى مقررات تفاعلية على الموقع الرسمى للوزارة، والمواقع الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية، إلى جانب سرعة إرسال المديريات التعليمية للسيارات المخصصة لنقل الكتب من مخازن الوزارة إلى المديريات، والالتزام بتسليمها لجميع الطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد، دون ربط ذلك بتسديد الرسوم أو دخول الامتحانات أو غير ذلك.

قالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار حر ص الوزارة على سرعة توفير الكتب المدرسية فى صورتيها المطبوعة والإلكترونية، وإتاحتها لجميع الطلاب وأولياء أمورهم فى جميع المراحل التعليمية، وكذا لكل المشتغلين بالعملية التعليمية.