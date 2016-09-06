السيسى يصل مطار القاهرة عائدا من الصين بعد المشاركة بقمة العشرين

وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى مطار القاهرة الدولى قادما من مدينة هانجتشو الصينية، عقب مشاركته فى أعمال الدورة الحادية عشرة لقمة مجموعة العشرين والتى عقدت يومى 4 و5 سبتمبر، بعد دعوة الرئيس الصينى تشى جين بينج للرئيس السيسي لحضور القمة المقبلة أثناء زيارته الرسمية لمصر.

وشارك الرئيس السيسي في جميع جلسات وفعاليات القمة وقام بإلقاء ٣ مداخلات وألقى كلماته فى ٣ جلسات مغلقة للقمة خلال يومها الثانى تضمنت عرض رؤية مصر لعدد من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة وعلى رأسها مكافحة الفساد والتنمية المستدامة والتمويل الأخضر من الدول الكبرى للمشروعات التي يتم إقامتها في الدول النامية.