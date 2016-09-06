«النواب» يوافق على ترشيح محمد على الشيخ وزيرًا للتموين

وافق مجلس النواب، منذ قليل، على ترشيح محمد على الشيخ المرشح من قبل رئيس الجمهورية، لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية بديلاً عن الوزير المستقيل خالد حنفى، وذلك بتصويت أغلبية الحضور.

وقال “عبد العال” فى كلمته خلال الجلسة الختامية المنعقدة الآن، : ” تعلمون ان وزارة التموين لها طبيعة خاصة من خلال احتكاكها اليومى والمباشر مع غالبية المواطن، والوزارة تحتاج شخصية تتميز بالحسم والخبرة، و محمد على الشيخ المرشح لمصب وزير التموين، شغل عدة مناصب منها رئاسته لهيئة الإمداد والتموين، وجهاز الخدمات العامة، ولديه خبرة كبيرة، وملم بكل مسائل الإمداد المختلفة”.