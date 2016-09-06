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«مدحت الشريف» يدلى بأقواله فى قضية حول فساد القمح أمام «الكسب غير المشروع»

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«مدحت الشريف» يدلى بأقواله فى قضية حول فساد القمح أمام «الكسب غير المشروع» «مدحت الشريف» يدلى بأقواله فى قضية حول فساد القمح أمام «الكسب غير المشروع»

النائب مدحت الشريف

 

قال النائب مدحت الشريف عضو لجنة تقصي الحقائق، حول موضوع الفساد ومافيات التلاعب في توريدات القمح، وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، إنه توجه لجهاز الكسب غير المشروع صباح، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأقواله حول تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي شارك في إعداده.

وأضاف أنه لم يمكث بجهاز الكسب غير المشروع سوى ساعة واحدة فقط ، واستمع رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلى جزء من أقواله، تتعلق بمدخل التقرير فقط، لافتًا الى أنه سارع في الإنصراف من مقر جهاز الكسب غير المشروع، لحضور الجلسة العامة لمجلس النواب التي ستعقد بعد قليل، وهي الجلسة 96 والأخيرة لمجلس النواب، فى الفصل التشريعى الأول من دور الانعقاد العادى الأول، وأوضح أنه من المقرر أن يتصل بحهاز الكسب لتحديد موعد أخر فور الإنتهاء من الجلسة العامة للبرلمان.

وبدأ جهاز الكسب غير لمشروع منذ يومين الاستماع الى أقوال أعضاء لجة تقصي الحقائق حول فساد القمح ، كما استمع الى أقوال مصطفى بكري بشأن البلاغ المقدم منه يتهم فيه وزير السابق خالد حنفي استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع.

وجاء التقرير فى 575 صفحة، تتضمن زيارات اللجنة وجلسات الاستماع، وأهم ما جاء بها وأهم القضايا التى ترى اللجنة أنها تمثل أوجه مسائلة قانونية، والإجراءات العاجلة التى اتخذتها اللجنة والمقترحات والتوصيات، ورؤية اللجنة فيما يتعلق بتحديد المسئوليات، وتشمل المرفقات 53 مرفقًا ورقيًا وأسطوانة مدمجة، وتم تسليمها جميعًا إلى الكسب غير المشروع والنيابة العامة.

 

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