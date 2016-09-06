«العاصمة» تتعاقد مع رانيا هاشم لتقديم البرنامج الصباحي

اتفق المهندس أسامة الشيخ، مع الإعلامية رانيا هاشم مذيعة قطاع الأخبار للإنضمام إلي شبكة قنوات “العاصمة” لتقديم البرنامج الصباحي بها، ولم تستغرق فترة التفاوض وقتًا طويلًا، حيث أكدت رانيا إنها ترحب بالتعاون مع قامة إعلامية كبيرة بحجم المهنس أسامة الشيخ أحد أهم صناع الإعلام ومكتشف وصانع النجوم.

وأشارت رانيا، إلي أنها تفهمت طلب الشيخ بضرورة الحصول عليإاذن مسبق من الإعلامية الكبيرة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأنه أحد أهم شروطه، احترامًا للصرح الكبير والتقاليد الإعلامية، مؤكدة بأنها قامت بالفعل بهذه الخطوة قبل أن تبدي موافقتها علي العرض المقدم لها، خصوصًا وأنها تعتز بالبيت الكبير المتمثل في “ماسبيرو”، و بصفاء حجازى كما وصفتها بأستاذتها في الآداء الإعلامي.