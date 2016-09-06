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«زكى بدر»: حسم أكثر من 39 ألف شكوى للمواطنين خلال شهر أغسطس

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«زكى بدر»: حسم أكثر من 39 ألف شكوى للمواطنين خلال شهر أغسطس «زكى بدر»: حسم أكثر من 39 ألف شكوى للمواطنين خلال شهر أغسطس

أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية

أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أنه تم حسم 39 ألفًا، و681 من شكاوى المواطنين بالمحافظات، بنسبة 82,6%، من إجمالى عدد الشكاوى الواردة إليها، موضحًا أن الإدارة العامة لشكاوى المواطنين بديوان عام الوزارة، وتتواصل مع إدارات خدمة المواطنين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ضمانًا لسرعة حل شكاوى المواطنين.

وأوضح الوزير، أن التقرير الشهرى الذى أعدته الوزارة، أشار إلى إنه تم حل 4373 شكوى خاصة بحالات الإزالة، و6444 شكوى تتعلق بالرخص، و6603 شكاوى خاصة بالبنية التحتية، و2877 شكوى بالتظلمات الإدارية.

وأضاف بدر، أن نسبة حل شكاوى المواطنين بلغت 100%، فى محافظة جنوب سيناء، وتجاوزت النسبة 90%، فى 4 محافظات هى الوادى الجديد بنسبة 95%، وبلغت النسبة 94%، فى القليوبية، و91% فى كل من القاهرة والشرقية، مؤكدًا التواصل مع بوابة الشكاوى بمجلس الوزراء، وحل الشكاوى التى ترد للوزارة من خلال البوابة.

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