«السيسي» يصل القاهرة قادمًا من الصين بعد مشاركته في قمة العشرين

وصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي قادما من مدينة هانجتشو الصينية، عقب انتهاء مشاركته في أعمال الدورة الحادية عشرة لقمة مجموعة العشرين والتي عقدت يومي 4 و5 سبتمبر، بعد دعوة الرئيس الصيني تشى جين بينج للرئيس السيسي لحضور القمة المقبلة أثناء زيارته الرسمية لمصر.

شارك الرئيس السيسي في جميع جلسات وفعاليات القمة وقام بإلقاء ٣ مداخلات , وألقى كلماته في ٣ جلسات مغلقة للقمة خلال يومها الثاني , تضمنت عرض رؤية مصر لعدد من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة وعلى رأسها مكافحة الفساد والتنمية المستدامة والتمويل الأخضر من الدول الكبرى للمشروعات التي يتم إقامتها في الدول النامية .

وعلى هامش جدول أعمال القمة التقى الرئيس السيسي مع مجموعة من القادة والزعماء وكبار المسئولين المشاركين في القمة، حيث التقى السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين , والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند , والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل , والرئيس الأرجنتيني ماريسيو ماكري , ورئيسة كوريا الجنوبية , ورئيس وزراء اليابان شينزوا أبي , والرئيس الصيني تشي جين بينج , وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي , والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء أستراليا.

وتناولت مباحثات السيسي مع كل المسئولين سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات خلال الفترة المقبلة، وكذلك الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط.