خلطات تكثيف الشعر في المنزل قبل العيد

هل أرهقت شعرك هذا الصيف بكثرة النزهات الشاطئية التي تتميّز بالشمس الحارقة والرمال الساخنة؟ وهل جلست في المنزل وقمت بإرهاق شعرك بكثرة المجففات وأدوات التصفيف؟ إذا كانت إجابتك (نعم)، فأنت بحاجة إلى بعض الاهتمام بشعرك حتى يتخلّص من الجفاف فتعود إليه حيويته مرة أخرى قبل قدوم العيد؛ فشعرك في العيد، عليه أن يكون سلساً بعيداً من التشابك والجفاف والتقصّف. فهل تملكين خطة محكمة للقيام بهذا الأمر؟

لا تقلقي، فـ"سيِّدتي نت" سيمنحك خطة رائعة، وما عليك سوى الالتزام بها مرتين أسبوعياً حتى قدوم العيد. ولا تنسي شرب كميات كبيرة من الماء لزيادة رطوبة شعرك.

إليك أفضل الأقنعة لتغذية وسلاسة شعرك، لتختاري منها ما يُلائمك. وكرّري الأمر مرّتين أسبوعياً لتتمتعي بإطلالة غاية في الجاذبية والتألق مع قدوم العيد:

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1.قناع الموز والعسل

•يعتبر الموز من أغنى الموادّ الطبيعية بالبوتاسيوم والكربوهيدرات والزيوت الطبيعية التي تساعد على تليين الشعر وزيادة مرونته، كما أنه يحدّ من تقصّفه وجفافه.

•أما العسل فهو مرطّب طبيعي ومضادّ للأكسدة، مما يزيد من رطوبة الشعر.

•كلّ ما عليك فعله هو إحضار نصف ثمرة من الموز المهروس وملعقتين من زيت جوز الهند وملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من العسل.

•امزجي المكونات معاً، ثمّ ضعي الخليط على شعرك.

•قومي بتغطية شعرك بكيس من البلاستك للحفاظ على رطوبة وحرارة شعرك.

•اتركي المزيج على شعرك لأطول فترة ممكنة، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

2.قناع المايونيز والعسل

•يعتبر المايونيز من المكونات التي تغذي فروة الرأس وتساعد على رطوبتها، مما يؤدي إلى علاج جفاف وتلف الشعر.

•كلّ ما عليك فعله هو مزج بيضة مع ملعقتين من المايونيز وملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل.

•ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي شعرك بالماء البارد.