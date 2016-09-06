6 حقائق خاطئة عن المكياج عليك معرفتها

إنّ عملية وضع المكياج على بشرتك أصبحت أمراً يومياً عادياً للكثير من السيدات؛ فبعض السيدات لا يغادرن المنزل قبل وضع المكياج.

وقبل القيام بهذا الأمر بشكل يومي، عليك معرفة بعض الحقائق المهمّة عن المكياج للتقليل من وضعه والحدّ من الإكثار منه.

إليك سيدتي بعض الحقائق الخاطئة عن المكياج:

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1-الثقة بالنفس: يعتقد البعض أن وضع المكياج هو من يجعلك أكثر جمالاً وتألقاً، مما يزيد من ثقتك بنفسك، وهذا اعتقاد خاطئ؛ فالإطلالة الطبيعية الواثقة هي أساس الثقة بالنفس.

2-بشرة أكثر شباباً: يعتقد البعض أن المكياج هو من يجعل بشرتك أكثر شباباً، ولكن العكس هو الصحيح؛ فالبشرة الطبيعية الخالية من المكياج تجعلك أكثر شباباً وتألقاً، فيما البشرة المليئة بطبقات المكياج اليومي هي من أكثر أنواع البشرة ابتعاداً من الشباب والجمال.

3-إخفاء التجاعيد وعيوب البشرة: قد تستخدمين كريم الأساس والكونسيلر ظناً منك بأنّهما السرّ في إخفاء تجاعيد وعيوب بشرتك. ولكن على العكس تماماً، فالمكياج يؤدي إلى ظهور التجاعيد العميقة مع التقدّم في السنّ، واستخدامك للمكياج لإخفاء عيوب البشرة، وبالأخصّ التجاعيد، سيؤدي إلى جفاف البشرة مع الوقت، وبالتالي زيادة التجاعيد وبروزها.

4-يجعلك أصغر سناً: قد تشعرين بأنّ وضعك للمكياج يجعلك تبدين أصغر سناً. ولكن الموادّ الكيميائية التي توجد في المكياج ستتسبّب بتلف بشرتك مع الوقت، وتكون النتيجة بشرة أكبر سناً.

5-وضعه يومياً: إذا كنت تحبّين وضع المكياج، فلا تضعيه يومياً، واتركي بشرتك تستريح قليلاً من المكياج لتحميها من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وحبّ الشباب.

6- المكياج يجعل بشرتك سلسة ونضرة: وضعك للمكياج طوال اليوم من دون غسل بشرتك وتطهيرها قد يؤدي إلى سدّ مسامّ البشرة وظهور الحبوب المزعجة. وبدلاً من الاهتمام بوضع المكياج، احرصي على الاهتمام بتنظيف بشرتك باستمرار واختيار الغسول المناسب لذلك.