بدء الجلسة العامه لمجلس النواب بحضور رئيس الوزراء و٧ وزراء

بدأت منذ قليل الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب، ووصل المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء منذ قليل إلي مقر مجلس النواب، لحضور الجلسة العامة للبرلمان اليوم، والمتوقع أن تكون الاخيره في دور الانعقاد الاول.

> وحضر الي مجلس النواب، 7 من الوزراء في مقدمتهم المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب،ووزير الاسكان ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ووزير الشباب ووزير الصحة، ووزير البيئة.