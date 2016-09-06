وزير التعليم يبحث مع نائب وزير التخطيط مؤشرات قياس الأداء للعملية التعليمية

التقى الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة نهال المغربل.

وجاء اللقاء، لمناقشة مؤشرات قياس الأداء لبعض محاور العملية التعليمية، والعناصر المكونة لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار رؤية مصر 2030، والخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014\2030، وفضلًا عن البرنامج التنفيذي لخطة الوزارة 2014\2017، والذي يشمل جميع محاور العملية التعليمية .

وذكر الشربيني – وفقًا للبيان – أن برنامج عمل الوزارة يهدف إلى الارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، تطوير المناهج والكتاب المدرسي، نظم الامتحانات والتقويم، توفير فرص التنمية المستدامة، تحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، والتأكيد على أهمية الأنشطة للطلاب كمكون أساسي من مكونات العملية التربوية، والتي تقدر بحوالي (30%).

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة خلال العام الدراسي 2015\2016، قامت بإعادة فتح (177) مسرحًا على مستوى الجمهورية، وتزويد المكتبات المدرسية بعدد (85) ألف كتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى مشاركة حوالي (800) ألف تلميذ بمسابقة القراءة التي نظمتها دولة الإمارات العربية، فضلًا عن حصول ما يزيد عن (90) طالبًا على جوائز دولية، ودعم مدارس المتفوقين القائمة والتوسع في إنشائها على مستوى الجمهورية.

وتم خلال اللقاء، عرض ما تم تنفيذه من مؤشرات قياس الأداء لبعض محاور العملية التعليمية للعام الدراسي 2015\2016، ومنها على سبيل المثال” تدريب عدد (276) ألف معلم، بينما كان المستهدف تدريب (203) ألف معلم، ودمج عدد (19) ألف تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام، في حين كان المستهدف دمج عدد (6) آلاف تلميذ”.

كما تم إطلاق مبادرة الاستثمار في التعليم بمشاركة القطاع الخاص، لحل مشكلة ارتفاع الكثافة داخل الفصول، من خلال وضع خريطة لاحتياجات الوزارة من الأبنية التعليمية تشمل بناء (155) ألف فصل بتكلفة تقديرية تبلغ (50) مليار جنيه، بالتعاون مع وزارات: “التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزارة المالية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية”.

أ ش أ