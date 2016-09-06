المغرب تعمم تجربة الطاقة الخضراء بالمساجد استعدادا لقمة المناخ

أطلق المغرب برنامجا طموحا باسم "المساجد الخضراء" بموجب التزامات اتخذتها المملكة فى مجال الطاقات المتجددة وحماية البيئة، وذلك قبل شهرين من انعقاد قمة المناخ ال22 المرتقبة فى مدينة مراكش جنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منتصف أغسطس الماضى عن طلب عروض لإعادة تأهيل 64 مسجدا فى ست مدن مغربية عن طريق خفض استهلاكها من الطاقة، وسبق لوزارتى الأوقاف الطاقة المغربيتين أن وقعتا بداية أبريل 2014 اتفاقية لخفض الاستهلاك الطاقة فى 15 ألف مسجد، بنسبة تصل الى 40%، ضمن استراتيجية وطنية لخفض استهلاك المؤسسات العمومية بنحو 30%، فى بلد تثقل فاتورة الطاقة كاهل ميزانه التجاري.

وفى مرحلة أولى سيتم تجهيز 600 مسجد بحلول سنة 2019 عبر اتفاقيات للكفاءة الطاقية، حسبما أعلنت شركة الاستثمار الطاقي، التى تاسست سنة 2010 برأس مال يبلغ مليار دولار لمواكبة المخطط الوطنى المغربى لتطوير الطاقات المتجددة ذات جودة بيئية عالية.

وبحسب الدراسة التى أنجزتها هذه الشركة فإن معدل الاستهلاك اليومى لكل مسجد فى المغرب يبلغ 90 كليواط، كما أظهرت الدراسات الأولى أن هناك امكانية لخفض هذا الاستهلاك بنحو 60%.وقد اظهرت دراسة تجريبية أولى خضع لها "مسجد السنة" التاريخى الموجود فى قلب العاصمة الرباط، والذى تم بناؤه سنة 1785، أن خفض الاستهلاك الطاقى لهذا المسجد يمكن أن يصل إلى 68%.