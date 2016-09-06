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إخلاء سبيل ضابط المطرية المتهم بقتل شقيقه بكفالة ألف جنيه

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إخلاء سبيل ضابط المطرية المتهم بقتل شقيقه بكفالة ألف جنيه إخلاء سبيل ضابط المطرية المتهم بقتل شقيقه بكفالة ألف جنيه

ضابط المطرية قاتل شقيقه أرشيفية

مراسل «ONA»:

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل ضابط الشرطة، المتهم بقتل شقيقه بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

وكان ضابط شرطة أنهى حياة شقيقه، بعد أن أطلق عليه النار من سلاحه الميرى، بعد أن نشبت مشاجرة بينهما في ليلة وقفة عيد الفطر بسبب خلافات أسرية بينهما، تعدى كلاهما على الآخر بالضرب، ما دفع الضابط إلى إخراج سلاحه الميرى وأطلق منه رصاصتين على شقيقه الأصغر أردته قتيلًا، ليقوم بعدها الضابط بتسليم نفسه إلى قسم شرطة المطرية، وتسليم سلاحه الميرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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