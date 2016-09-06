قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت سبعة فلسطينين من محافظة رام الله والبيرة، وأربعة آخرين من محافظة الخليل، إضافة إلى ثلاثة آخرين من محافظة نابلس، وآخر من محافظة أريحا.

من ناحية أخرى، حاول مستوطنون يهود، أداء طقوس تلمودية فى منطقة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك، ما تسبب بتوتير الأجواء فى المسجد، واضطرت شرطة الاحتلال حينها إلى إخراجهم، وسط هتافات التكبير من قبل المصلين.

وكانت مجموعات من المستوطنين جددت اقتحامها للأقصى من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، نفذت جولات استفزازية، وسط حراسة مشددة، من عناصر من الوحدات الخاصة، والتدخل السريع بشرطة الاحتلال.