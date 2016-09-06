بالصور..محافظ قنا يشهد ختام مبادرة «حلوة يا بلدي»

شهد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ويرافقة اللواء أركان حرب توفيق خالد سعيد نائب رئيس المنطقة الجنوبية، والعميد عبد الرؤوف موسي رئيس لجنة إشراف القوات المسلحة، علي المبادرة بمحافظة قنا، ختام فعاليات استكمال مبادرة ” حلوة يا بلدي “، والتي بدأت يوم 15 أغسطس الماضى، بحي سيدي عمر بمدينة قنا وقرية دندرة.

وتم اختيار الطريق المؤدي لمعبد دندرة من منطلق الاهتمام بنظافة الشوارع والمناطق المحيطة بالمناطق الاثريةـ لدعم عودة حركة السياحة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة، والتي أطلقتها مؤسسة أخبار اليوم.

وأكد الهجان، على أن القوات المسلحة شاركت بـ 100 مجند، بالإضافة إلي 50 شاب من مراكز الشباب، و25 طالب من جامعة جنوب الوادي، و 25 طالب من المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومديرية الري وجمعية تنمية المجتمع بدندرة.

وأوضح أنه خلال فترة تنفيذ المبادرة تم رفع 450 طن قمامة منزلية، و20 طن مخلفات تقليم الأشجار، وتنسيق الحدائق و200 متر مكعب مخلفات مباني بحي سيدي عمر، بينما في قرية دندرة أسفرت المبادرة، عن رفع 4 آلاف متر مكعب من مخلفات تطهير الترع و 50 طن مخلفات متنوعة.

وتمت زراعة 1200 شجرة بحى سيدى عمر، وتم الانتهاء من تنسيق وتجميل حديقتين “واحدة بالقرب من مدرسة الشهيد”، و”الأخري بجوار الأحوال المدنية”، وتزيينهم بالأشجار والورود و 1400 متر نجيل، بينما بطريق معبد دندرة تم زراعة 1200 شجرة، و 1000 شتلة زينة، وتم الانتهاء من تجميل وتنسيق حديقتين بطريق المعبد وثلاث حدائق بالقرية.

كما تم الانتهاء من إنشاء جدارية تم زخرفتها بالرسوم الفرعونية ويافطتين، للترحيب بالسائحين بمدخل معبد دندرة، لإظهار الشكل الحضاري والجمالي الذي يتناسب مع قيمة ومكانة المعبد الأثرية.

والتقي محافظ قنا وقيادات القوات المسلحة، أثناء متابعة إنجازات المبادرة بالمنطقة المحيطة لمعبد دندرة ببعض السائحين من جنسيات أجنبية مختلفة، والذين حرصوا علي التقاط عدد من الصور التذكارية معهم، معربين عن سعادتهم بأعمال النظافة والتجميل بالطريق المؤدى للمعبد.

وأضاف الهجان، بأن المبادرة قامت بأعمال التطوير والتجميل وتنسيق الحدائق ودهان الأسوار والمباني الداخلية وصيانة المقاعد ودورات المياه بمدرسة نجع السيد الابتدائية بمدينة قنا ومدرسة دندرة الإعدادية .

وأثنى محافظ قنا، علي المجهود الكبير الذي تبذله القوات المسلحة في “مبادرة حلوة يا بلدي”، مؤكدًا حرص محافظة قنا على تكرار المبادرة بكل قري ومراكز المحافظة بعد النجاح الكبير الذي حققته، متوجهًا بالشكر إلي الشباب المشارك، داعيًا إلي نشر الوعى بين المواطن بأهمية المحافظة علي البيئة والصحة العامة، واتباع السلوكيات الايجابية للحفاظ علي المظهر الجمالى.

وتهدف المبادرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات وقص وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، وتزيينها وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات وطلاء البلدورات وصناديق القمامة للنهوض بالمظهر الجمالي للمناطق المستهدفة.