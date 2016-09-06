وزيرة التضامن تزور الأسمرات برفقة وزيري الكهرباء والشباب والرياضة

زار كل من محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة حي الأسمرات بمنطقة المقطم ،صباح اليوم الثلاثاء، برفقة اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة.

> واجتمع الوزراء بمقر “الشباب والرياضة” بإحدى العمارات السكنية بحي الأسمرات، للاطلاع على التصميم الهندسي للإنشاءات، المقرر إقامتها بالأرض المجاورة للحي، والتي ينتظر أن تضم مجموعة من الملاعب الرياضية، والخدمات الصحية والتجارية والترفيهية وخدمات الرعاية الاجتماعية، إضافة الى مشروعات صغيرة للشباب.

> وأكدت غادة والي أن المشروع الذي يدرس بواسطة وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والمقرر إنشاؤه بحي الأسمرات سيعمل على خدمة أبناء المنطقة والمناطق المجاورة لها، بما يحقق الاستقرار للسكان والتنمية لمنطقة المقطم بالكامل، إضافة إلى ما يوفره المشروع من فرص عمل للشباب في تلك المنطقة بما يوفر سبل التنمية المتكاملة ويمثل نموذجا جديدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.