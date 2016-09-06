حبس ٤ متهمين 5 سنوات للتظاهر بدون تصريح بكرداسة

قضت محكمة جنح شمال الجيزة، بمعاقبة ٤ متهمين، بالحبس ٥ سنوات مع الشغل، وغرامة ٢٠٠ جنيه، لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح بكرداسة، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وبسكرتارية سعيد موسي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، في القضية رقم ١٣٧٨لسنة ٢٠١٦، اتهامات التظاهر بالمخالفة لقانون التظاهر بكرداسة، حيث نظم المتهمون مظاهرة بدعوة اتباعهم من جماعة الإخوان للتظاهر، لإحراج الحكومة الحالية، واعتراضًا على القرارات التي تتخذها.

وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطني، أن المتهمين تظاهروا بكرداسة بعد دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك”، ورددوا هتافات معادية للدولة، ومؤيدة لجماعة الإخوان، وذلك بهدف إحراج النظام الحالي، وإظهاره أمام الرأي العام في موقف العاجز.

أضافت التحريات، أن الأجهزة الأمنية رصدت دعوات المتهمين على “الفيسبوك”، وتمكنت من حصار المظاهرة، وضبط المتهمين وبحوزتهم إشارات “رابعة”، ولافتات تحمل عبارات معادية للحكومة.