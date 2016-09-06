تأجيل دعوى إلزام الحكومة باعتماد أختام النقابات المستقلة لـ13 نوفمبر

مراسل «ONA»:

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من مجدى حسين موظف بهيئة النقل البرى، والتى يطالب خلالها باعتماد اختام نقابة النقل البرى وكل النقابات المستقلة لدى جميع المصالح الحكومية، لجلسة 13 نوفمبر المقبل .

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء وآخرين، حيث ذكرت أن عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة لدى الجهات الحكومية مخالف للقانون والدستور، حيث إن هناك تمييزا واضحا بين النقابات، فضلا على تعطل مصالح الموظفين الذين يعملون ومنضمون لتلك النقابات.