أربيلوا: ميلان فاوضني.. ومغادرة ريال مدريد مثل الخروج من الجنة

قال ألفارو أربيلوا لاعب وست هام يونايتد إن وصول الملاك الصينيين لميلان أوقف مفاوضات الفريق الإيطالي لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية، كما وصف الخروج عن ريال مدريد بمغادرة الجنة.

وكان أربيلوا قد انتهى عقده مع ريال مدريد، وحاول ميلان ضمه خلال الصيف، قبل أن ينضم إلى وست هام مجانا.

وصرح أربيلوا لإذاعة "كادينا كوب" الإسبانية "كان هناك محادثات متقدمة نوعا ما مع ميلان، لكن أصبح كل شيء معقدا بوصول الملاك الصينيين الجدد، وفضلت شيئا أخر".

وأضاف "أخذ مني الأمر وقتا طويلا لكي أقرر لأنني أردت أن أقتنع بالخطوة المقبلة، حينما تغادر ريال مدريد فالأمر يكون صعبا، من الصعب أن تختار، إنه مثل مغادرة الجنة وإيجاد مكان على الأرض".

وأتم "لكن وست هام والمدينة والمدرب أقنعوني، كان لدي عدة عروض في إسبانيا، لكنني لا يمكنني ارتداء قميص سوى لريال مدريد".

وكان أربيلوا لاعبا لريال مدريد في الفترة من 2009 وحتى 2016 وحقق معه لقبي دوري أبطال أوروبا ولقب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني.