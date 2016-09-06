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أزار يفوز بجائزة لاعب الشهر لأول مرة في مسيرته مع تشيلسي

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أزار يفوز بجائزة لاعب الشهر لأول مرة في مسيرته مع تشيلسي أزار يفوز بجائزة لاعب الشهر لأول مرة في مسيرته مع تشيلسي

اختارت رابطة الدوري الإنجليزي إيدين أزار مهاجم تشيلسي لاعبا لشهر أغسطس بعد مستواه المتميز خلال الشهر المنصرم.

وخلال شهر أغسطس خاض أزار 3 مباريات بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي سجل خلالها هدفين.

وتعد تلك هي المرة الأولى لأزار في مسيرته مع تشيلسي التي يفوز خلالها بجائزة لاعب الشهر.

وعلى صعيد الجوائز الفردية في موسمه الاستثنائي مع الزرق 2014-2015 فقد فاز بجائزة لاعب العام من رابطة المحترفين وكذلك أفضل لاعب شاب، كما اختير ضمن فريق العام، وكذلك أفضل لاعب في تشيلسي لذلك الموسم وكذلك الموسم الذي سبقه.

وانضم أزار إلى تشيلسي في صيف 2012 قادما من ليل الفرنسي بمبلغ 32 مليون جنيه إسترليني وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.

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