فيجو: رونالدو قد ينضم لبرشلونة.. وعقدي كان سبب رحيلي لريال مدريد

قال لويس فيجو النجم البرتغالي السابق إن مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد قد ينتقل إلى برشلونة نظرا لأن أي شيء قد يحدث لوجود الشرط الجزائي.

وكشف فيجو عن أن رغبته في تحسين عقده هي الدافع وراء رحيله من البلوجرانا للملكي.

وكان لويس فيجو لاعب لبرشلونة قبل أن ينضم لريال مدريد في عام 2000 بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بـ37.2 مليون جنيه إسترليني.

وعن إمكانية حدوث نفس الأمر مع رونالدو تحدث فيجو لصحيفة "ريكورد" البرتغالية "نحن في سوق حرة، إن كان هناك شرطا جزائيا فأي شيء قد يحدث".

وأضاف "أول سبب من أسباب رحيلي لريال مدريد هو رغبة رئيس النادي، لذا الأشياء أصبحت أكثر جدية، وتلقيت العرض وأخبرت برشلونة بذلك، لأنني كنت أريد تحسين عقدي".

وكان رونالدو قد انتقل لريال مدريد في 2009 قادما من مانشستر يونايتد بمبلغ 80 مليون جنيه إسترليني، ويمتد عقده الحالي مع الملكي حتى عام 2020.