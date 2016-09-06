لاعب تشيلسي: ليس جيدا أن ألعب كل عام لفريق.. سياسة الإعارات لا منطق لها

انتقد لوكاس بيازون لاعب تشيلسي الشاب المعار إلى فولام سياسة فريقه في إعارة اللاعبين الشباب، مشيرا إلى أن إعارة اللاعبين طوال الوقت ليست أمرا جيدا.

وكان تشيلسي قد أعار 38 لاعبا شابا خلال الصيف الجاري، وهو رقم أكبر من الصيف الماضي الذي أعار خلاله 35 لاعبا منهم 19 داخل إنجلترا.

وصرح بيازون لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية "لا يوجد أي منطق في إعارة اللاعبين طوال الوقت، الأمر ليس جيدا للاعب في خبرتي أو خبرة اللاعبين الأخرين".

وأضاف "لا أرى الأمر بأي شكل إيجابي بعد الآن، أن تكون في مكان مختلف في كل عام ليس جيدا للاعب في الـ22 من عمره".

واستطرد "من الصعب أن أحصل على مكان في الفريق، لديهم لاعبيهم، أنت تقدم أفضل ما لديك وتحاول أن تحصل على مكانا أساسيا، دقائق في الملعب تسجل وتصنع الأهداف، هذا كل ما بإمكانك فعله".

وأكمل "لازلت أريد أن ألعب لتشيلسي بالطبع أتيت لإنجلترا لكي ألعب له وأريد أن أفعل ذلك، ربما بإمكاني العودة في المستقبل".

وأتم "إن لم يكن هذا ممكنا، فأريد الرحيل لمكان أخر والاستمرار لأكثر من موسم".

وكان بيازون أحد أبرز المواهب البرازيلي في عام 2011 وانضم إلى تشيلسي قادما من ساو باولو، لكنه لم يشارك سوى في 3 مباريات فقط معه، وأعير طوال الأعوام الخمسة إلى أندية مالاجا وفيتسيه وآينتراخت فرانكفورت وريدينج وأخيرا فولام.