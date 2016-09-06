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مدرب البرازيل: لا يمكن تحميل نيمار كل المسؤولية.. ألفيش سيكون القائد ضد كولومبيا

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مدرب البرازيل: لا يمكن تحميل نيمار كل المسؤولية.. ألفيش سيكون القائد ضد كولومبيا مدرب البرازيل: لا يمكن تحميل نيمار كل المسؤولية.. ألفيش سيكون القائد ضد كولومبيا

(إفي): يرى مدرب منتخب البرازيل أدينور ليوناردو باكي "تيتي"، أنه من "غير الإنساني" إلقاء كل المسؤولية على عاتق نيمار، ومن ثم قرر أن يحظى راقصو السامبا بقائد جديد خلال المباراة المقررة اليوم أمام كولومبيا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال تيتي في مؤتمر صحفي مساء الاثنين: "أقول منذ الأوليمبي، إنه من غير الإنساني أن نثقل على رياضي مازال واحدا من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، كرة القدم لا تصنع هكذا، ينبغي تقسيم المسؤوليات، لأن تقسيمها يمنح أيضا قوة للجميع، بما فيهم نيمار".

وكان نيمار القائد في تتويج البرازيل بالميدالية الذهبية في منافسات الرجال لكرة القدم بأوليمبياد ريو دي جانيرو، وخلال هذه المرحلة الجديدة لمنتخب "السيليساو" قبل تيتي قرار المهاجم بتسليم قيادة الفريق.

وخلال المباراة السابقة، التي فازت فيها البرازيل على مضيفتها الإكوادور بثلاثة أهداف نظيفة، تولى ميراندا قيادة الفريق، وسيتسلم هذه المهمة في مباراة اليوم الظهير داني ألفيش.

وفي هذا السياق أبرز تيتي ما يتحلى به لاعبون مثل داني ألفيش وريناتو أوجوستو من روح قيادة وتعدد مهارات، نظرا لأنهم يقومون في المنتخب بمهام مختلفة عن تلك التي يقومون بها في أنديتهم أو عند بداياتهم.

وقد أجرى اللاعبون البرازيليون الاثنين مرانهم على ملعب (أرينا دا أمازونيا) المونديالي.

وأشاد تيتي بمنتخب كولومبيا، مؤكدا أن فريق المدرب خوسيه بيكرمان يتسم بأداء جيد جدا وبجودة فنية عالية وبتوازن.

وتحتل كولومبيا المركز الثالث في التصفيات بـ13 نقطة، بينما تأتي البرازيل في المركز الخامس بـ12 نقطة.

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فيديو اليوم السابع

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