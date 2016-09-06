أسطورة تشيلسي: أدين بفضل كبير لسير أليكس فيرجسون

قال جون تيري أسطورة تشيلسي إنه مدين لسير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق بكل ما حققه نظرا لما قدمه له ولأسرته.

وحسب صحيفة "إيفينينج ستاندرد" فإن تيري كان مشجعا لمانشستر يونايتد قبل أن ينضم لتشيلسي كشاب صغير قادما من وست هام يونايتد.

ونشر تيري عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستاجرام":"بالعودة للماضي شاب صغير في الـ14 من عمره اسمه جون تيري، من كان يعتقد أن بإمكانه الفوز بأربعة ألقاب دوري إنجليزي وخمسة كؤوس اتحاد".

وأضاف "أحترم سير أليكس فيرجسون كثيرا، ولن أنسى ما فعله لي ولعائلتي".

ويلعب تيري لتشيلسي منذ 1995، وحقق 4 بطولات دوري إنجليزي و5 بطولات كأس اتحاد، و3 بطولات كأس رابطة، وبطولتي درع خيرية ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الأوروبي.