شابي: محرز جيد بما يكفي لبرشلونة ولكني سعيد ببقاءه في ليستر

قال شابي هيرنانديز أسطورة برشلونة ولاعب السد القطري الحالي إن رياض محرز نجم ليستر سيتي "جيد بما يكفي" للعب للفريق الكتالوني.

وقاد محرز ليستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي وحصل على لقب أفضل لاعب في الموسم.

وقال شابي لمجلة "شورتليست" البريطانية: "محرز جيد بما يكفي للعب لبرشلونة".

وارتبط اسم النجم الجزائري كثيرا ببرشلونة، إلا أن الصفقة لم تتم.

وأضاف "بالتأكيد كان لديه خيارات عديدة، لكن لو كان ليستر فقد أفضل لاعبيه بعد إنجاز ضخم كذلك سيكون أمرا محزنا".

وأتم "سيكون من الممتع أن نرى ما سيفعله ليستر في دوري أبطال أوروبا".

وتضم مجموعة ليستر كل من كلوب بروج البلجيكي وبورتو البرتغالي وكوبنهاجن الدنماركي.