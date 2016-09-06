نصائح لترتيب مائدة العيد

تكثر دعوات الغداء أو العشاء العائلية والاجتماعية في عيد الأضحى المبارك. وفي هذا الإطار، "سيدتي. نت" يطلع من المدير العام لـ"تاناغرا" في السعودية جورج صوفيا، عن النصائح الحديثة في ترتيب المائدة:

| ضعي المائدة بعيداً عن منطقة تناول الطعام الرئيسة، وذلك لتوفير مساحة لتحرّك الناس والتحكّم في جلستهم حول الأطايب.

| اتركي منتصف المائدة جذاباً بصرياً، واجعلي الوصول إلى صنوف الطعام كافة ممكناً لجميع المدعوين.

| ضعي تتبيلة السلطة إلى جانبها، فمعظم الناس يرغبون في وضعها بأنفسهم.

| وزّعي المشروبات، سواء كانت عصائر أو قهوة وشاي، في منطقة منفصلة عن المائدة.

| اتركي مساحةً واسعةً حول الطبق الرئيس.

| إجعلي الأشياء جذّابة بصرياً، وخصوصاً الصنوف الصغيرة، كالكعك والفطائر والمعجنات.

| قدّمي الطعام في أوان سهلة، مثلاً: مغرفة مع صنبور لصب الشوربة، أو ملعقة عميقة وطويلة لسحب البطاطس المهروسة من الوعاء، أو ملقط لأخذ شيء من السلطة

أو شرائح الخبز والفطائر...

| لا تضعي كلّ الصنوف دفعةً واحدة ًعلى المائدة، فإن كنتِ ستقدّمين حلوى إجعلي موعدها بعد تناول الوجبة الرئيسة، ليرتاح ضيوفك قليلاً، وتتحكّمي في المشهد.

