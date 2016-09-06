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نصائح لترتيب مائدة العيد

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الثلاثاء 06-09-2016 15:43

تكثر دعوات الغداء أو العشاء العائلية والاجتماعية في عيد الأضحى المبارك. وفي هذا الإطار، "سيدتي. نت" يطلع من المدير العام لـ"تاناغرا" في جورج صوفيا، عن النصائح الحديثة في ترتيب المائدة:

| ضعي المائدة بعيداً عن منطقة تناول الطعام الرئيسة، وذلك لتوفير مساحة لتحرّك الناس والتحكّم في جلستهم حول الأطايب.
| اتركي منتصف المائدة جذاباً بصرياً، واجعلي الوصول إلى صنوف الطعام كافة ممكناً لجميع المدعوين.
| ضعي تتبيلة السلطة إلى جانبها، فمعظم الناس يرغبون في وضعها بأنفسهم.
| وزّعي المشروبات، سواء كانت عصائر أو قهوة وشاي، في منطقة منفصلة عن المائدة.
| اتركي مساحةً واسعةً حول الطبق الرئيس.
| إجعلي الأشياء جذّابة بصرياً، وخصوصاً الصنوف الصغيرة، كالكعك والفطائر والمعجنات.
| قدّمي الطعام في أوان سهلة، مثلاً: مغرفة مع صنبور لصب الشوربة، أو ملعقة عميقة وطويلة لسحب البطاطس المهروسة من الوعاء، أو ملقط لأخذ شيء من السلطة

أو شرائح الخبز والفطائر...
| لا تضعي كلّ الصنوف دفعةً واحدة ًعلى المائدة، فإن كنتِ ستقدّمين حلوى إجعلي موعدها بعد تناول الوجبة الرئيسة، ليرتاح ضيوفك قليلاً، وتتحكّمي في المشهد.
 

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سيدتي

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