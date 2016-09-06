تونس تطالب مجلس الأمن بوضع جدول زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

طالب السفير نجيب المنيف المندوب الدائم لتونس لدى الجامعة العربية رئيس الدورة الـ١٤٦ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين مجلس الأمن الدولى بوضع جدول زمنى محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وانهاء معاناة الشعب الفلسطينى واستعادة حقوقه المشروعة.

وشدد مندوب تونس- فى كلمة له اليوم خلال افتتاح الدورة ال١٤٦ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين اليوم- أن استمرار إسرائيل فى انتهاكاتها وممارستها بحق الشعب الفلسطينى والقدس ونسفها كل المبادرات الرامية لتحقيق السلام يستوجب الضغط على المجتمع الدولى للتحرك من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطينى ودفع مبادرات احياء عملية السلام، وأكد أن بلاده ستتعاون مع الدول العربية والأمانة العامة للجامعة من أجل معالجة القضايا والتحديات التى تواجهها المنطقة العربية خلال فترة رئاستها لمجلس الجامعة العربية.

وقال أن تونس تدرك المسئولية الملقاة على عاتقها نظرا لأن الأوضاع السياسية والأمنية تستوجب تضافر الجهود والعمل المشترك لتعزيز التكامل العربى لدفع مسارات التسوية السياسية للأزمات القائمة.

وأكد فى هذا الإطار أهمية تعزيز التكامل العربى واستمرار إصلاح منظومة العمل العربى المشترك، مشيرا إلى أنه من أولويات تونس خلال رئاستها لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى.

وشدد على ضرورة الإسراع فى عملية التطوير والإصلاح فى منظومة العمل العربى المشترك بما يؤهل الجامعة العربية لتفعيل دورها لمواجهة التحديات.

وأكد ضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الليبى ودعم حكومة الوفاق الوطنى ووضع حد لخطر الإرهاب الذى يهدد ليبيا والدول المجاورة ودعوة كافة الأطراف للمشاركة فى جهود السلام التى تدعمها الامم المتحدة.

وأشار إلى معاناة الشعب السورى فى ظل تعاظم أنشطة الارهاب، داعيا للتحرك لدعم جهود تسوية الأزمة السورية والحفاظ على وحدة البلاد ومساعدة الشعب السورى إنسانيا.

وقال أن بلاده ستعمل فى اليمن عَلى وضع حد لمعاناة الشعب اليمنى وحل الأزمة اليمنية.

وأكد ضرورة اعتماد استراتيجية مشتركة للتصدى للإرهاب فى ظل انتشار هذه الآفة فى العديد من الدول العربية.

ووجه الشكر للبحرين على جهودها خلال رئاستها الدورة الماضية وموريتانيا على نجاح القمة العربية السابعة والعشرين وما وفرته من ظروف متميزة للقمة.

كما وجه الشكر للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لجهوده لدفع مسيرة العمل العربى المشترك.

ووجه التهنئة للسفير طارق القونى مندوب مصر بالجامعة العربية بمناسبة تعيينه مساعدا لوزير خارجية مصر للشئون العربية.

وكان مندوب مملكة البحرين لدى الجامعة العربية الشيخ راشد بن عبد الرحمن آلِ خليفة الذى ترأست بلاده الدورة العادية ال- ١٤٥ لمجلس الجامعة قد سلم رئاسة مجلس الجامعة على مستوى المندوبين فى خلال الجلسة الافتتاحية إلى مندوب تونس التى تترأس ١٤٦.

وأكد الشيخ راشد آلِ خليفة ضرورة استمرار الجامعة العربية والدول العربية فى دعم الصومال.

وشدد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية فى اليمن ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى.

ووجه التهنئة للسفير طارق القونى مندوب مصر بالجامعة العربية بمناسبة تعيينه مساعدا لوزير خارجية مصر للشئون العربية.

وقال أن البحرين سعت خلال فترة توليها رئاسة الدورة الخامسة والأربعين بعد المائة الوزارى لجامعة الدول العربية لتحقيق التوافق العربى تجاه كافة القضايا والأزمات التى تواجه المنطقة العربية وذلك فى ظل انتشار التنظيمات الإرهابية فى ربوع العالم فضلا عن الدول العربية.

وقال" لقد عملنا على التشاور وتضافر الجهود الجماعية على كافة المستويات حتى نتمكن من خلق موقف عربى موحد تجاه قضايا المنطقة والقضاء على ظاهرة الإرهاب بكافر صورها وتجفيف منابع تمويلها.

وأضاف: لقد اهتمت مملكة البحرين بالقضايا العربية ذات الأولوية كالقضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية فى القدس والتدخلات الإيرانية فى الدول العربية وما صاحبها من تهديدات للأمن القومى العربى والأوضاع فى سوريا واليمن وليبيا.

وقال: " لقد تم خلال الدورة السابقة لمجلس الجامعة الدعوة لثمانية اجتماعات ممثلة فى الاجتماعات الطارئة والتشاورية لمجلسى الجامعة على المستوى الوزارى والمندوبين الدائمين تم خلالها تناول أهم المستجدات وصدرت العديد من القرارات والبيانات حيال الكثير من الأوضاع على الساحتين العربية والدولية والتى تصب فى خدمة العمل العربى المشترك.

وأشاد بالجهود الكبيرة لموريتانيا رئيساً وحكومة وشعبا أثناء انعقاد القمة العربية وما صدر عنها من قرارات ووثائق هامة.

ووجه الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق نبيل العربى والمندوبين الدائمين للدول العربية على تعاونهم مع البحرين خلال رئاستها للدورة لسابقة لمجلس الجامعة العربية.

ومن المقرر أن يبحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس 30 بندا على جدول الأعمال على مدى يومين، على أن يرفع التوصيات الخاصه به إلى اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الخميس المقبل.