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تأجيل دعوى «الأهرام» المطالبة ببطلان عقد الأهلى مع شركة «صلة» لـ15 يناير

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تأجيل دعوى «الأهرام» المطالبة ببطلان عقد الأهلى مع شركة «صلة» لـ15 يناير تأجيل دعوى «الأهرام» المطالبة ببطلان عقد الأهلى مع شركة «صلة» لـ15 يناير

أرشيفية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى مؤسسة الأهرام، المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة “صلة” الرياضية ، لجلسة 15 يناير المقبل.

وكانت مؤسسة الأهرام الصحفية، أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر باعتماد إجراءات المزايدة، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العقد المبرم بين الأهلى وشركة صلة.

واختصمت الدعوى رقم 11326 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وشركة صلة الرياضية السعودية.

وذكرت الدعوى، أن مؤسسة الأهرام قد تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة، بتاريخ 28 يوليو الماضى، بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015، الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من موسم 2015/2016، وتنتهى مع نهاية موسم 2017/2018، على شركة صلة الرياضية السعودية.

وأضافت الدعوى، أن النادى الأهلى أعلن فى الصحف اليومية، عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى، لمدة ثلاث سنوات، وتقدم لها مؤسسة الأهرام وشركة صلة السعودية، مشيرًا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفنى المقدم من شركة “صلة” بحسب أن هذة الشركة ليس لها مقر أو وكيل بمصر، وهو ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.

وأوضحت الدعوى، أن جلسة فتح المظاريف المالية قدمت فيها مؤسسة الأهرام مظروفًا مغلقًا، اشتمل على قيمة العرض المالى وقدره 150 مليون جنيه، فيما قدمت شركة “صلة” عرضًا ماليًا، وقدره 140 مليون جنيه، وعقب فتح المظاريف المغلقة فوجئ الطاعن بقيام المهندس محمود طاهر، بتحويل المزايدة العلنية إلى ممارسة، بالمخالفة لنص المادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات.

 

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