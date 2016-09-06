عبد الحفيظ: لم نتلق إخطارًا بموعد وملعب مواجهة الإسماعيلي

مراسل «ONA»:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه لم يتلق حتى الآن إخطارًا رسميًا من اتحاد الكرة بشأن تحديد ملعب أو موعد مباراة فريق الكرة مع الإسماعليي في الأسبوع الأول للدوري الممتاز هذا الموسم.

وأكد عبد الحفيظ، في تصريحات اليوم، أن كل ما يتردد عن إقامة المباراة على ملعب برج العرب مجرد اجتهادات ولم يصل بخوصها أية مخاطبات رسمية، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادي هو المعني بالموافقة أو الرفض على اللعب في الأسكندرية من عدمه، خاصة وأن الأهلي أعلن في بداية الموسم موقفه بوضوح متمسكا باللعب في القاهرة وحدد ستاد القاهرة كرغبة أولى لاستضافة مبارياته أو أي ملعب أخر مناسب ويحظى بالموافقات الأمنية بشرط أن يكون داخل القاهرة.