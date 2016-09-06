أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إحالة دعوى إلزام «مجلس النواب» بإسقاط عضوية «زينب سالم» للمفوضين

Google+ Print
إحالة دعوى إلزام «مجلس النواب» بإسقاط عضوية «زينب سالم» للمفوضين إحالة دعوى إلزام «مجلس النواب» بإسقاط عضوية «زينب سالم» للمفوضين

النائبة زينب سالم

قررت محكمة القضاء الإدارى ، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإلزام رئيس المجلس بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها.

وقال صبرى، فى دعواه، إن النائبة زينب سالم استغلت الحصانة البرلمانية استغلالًا سيئًا فى سابقة خطيرة واعتداء صارخ على القانون، حيث توجهت النائبة إلى قسم مدينة نصر أول، واتجهت إلى الرائد شريف الوكيل معاون مباحث القسم، وتمسكت بإخلاء سبيل نجل شقيقتها أحمد علاء الدين المحبوس بالقسم على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة، لاتهامه بالتحرش بفتاة نرويجية وطعن شقيقها بسلاح أبيض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا