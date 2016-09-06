مذيعة فرنسية تعري صدرها ردًا على تصريحات رئيس الوزراء ضد البوركيني

افتتحت المذيعة الفرنسية، دافني بوركي، الموسم الجديد من برنامج «نوفيل ايديسيون» على قناة “C8″ بالكشف عن صدرها، للسخرية من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الذي قال إن العري يمثل الجمهورية الفرنسية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، في خطاب له قبل أسبوع، قد تحدث عن حرية المرأة في فرنسا خلال المحاضرة التي ألقاها في مدينة “كولومييه”، ودون أن يتحدث بشكل مباشر عن موضوع “البوركيني”، لباس البحر الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الصيف، عبّر عن موقفه بالعبارات التالية: “ماريان، رمز الجمهورية، عارية النهد لأنها تغذي الشعب، ليست محجبة لأنها حرة، هذه هي الجمهورية”.

وبعد السخرية من الشبه بين لقبها “بوركي” واسم “بوركيني”، لم تبتعد المذيعة كثيرًا عن موضوع المرأة والجسد، وأثارت الكلام الذي ذكره “مانويل فالس” في نفس السياق.

وعلقت بسخرية: “بما أن الكشف عن صدر المرأة” أصبح رمزًا لفرنسا، فإن اختبار الحصول على الجنسية الفرنسية بالنسبة للمرأة سيصبح بترديد النشيد الوطني الفرنسي (لا مارسييز)، ثم مطالبتها بالكشف عن نهديها”.

يذكر أن عبارات “فالس” أثارت العديد من ردود الفعل من الفرنسيين، أبرزها تلك التي تناول فيها الرمز “ماريان” بكونها غير محجبة، لكنها ترتدي قبعة فريجية، وأيضًا تغريدات المؤرخة “ماتيلد لاريير” التي أكدت له أن تمثال “ماريان” ليس عاري الصدر دائمًا، وأن ذلك مجرد اختيار فني جمالي لا دلالة له.