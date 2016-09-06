أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«جنايات القاهرة» تواصل عرض أحراز قضية «فض رابعة»

Google+ Print
«جنايات القاهرة» تواصل عرض أحراز قضية «فض رابعة» «جنايات القاهرة» تواصل عرض أحراز قضية «فض رابعة»

أرشيفية

عرضت محكمة جنايات القاهرة،  الأشهر للقيادي الإخواني محمد البلتاجي، والذي برز فيه قوله ” بأن ما يحدث في سيناء” رد على ما اسماه الانقلاب العسكري، ضمن أحراز فى القضية المعروفة إعلاميًا بفض رابعة.

وتواصل العرض ، باستعراض محتويات مقاطع مصورة لخطاب المرشد محمد بديع على منصة رابعة، وخطابات أخرى، من بينها خطاب القيادي بالجماعة الإسلامية “طارق الزمر”، من أعلى المنصة، كما استعرضت المحكمة مشاهد لفض رابعة.

وبرز في العرض، مشاهد لجثامين ملفوفة في أكفان بيضاء مرتصة بجوار بعضها البعض، و أثناء عرض الفيديو، طلب القاضي التوقف و العودة لثواني إلى الخلف، وذلك بعد ظهور حركة لأحد الجثامين، ليعلق الدفاع بأن تلك المشاهد هي مشاهد تمثيلية صورها عدد من طلاب جامعة الأزهر، ومحاكاة ما تم من أحداث.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"