«جنايات القاهرة» تواصل عرض أحراز قضية «فض رابعة»

عرضت محكمة جنايات القاهرة، فيديو الأشهر للقيادي الإخواني محمد البلتاجي، والذي برز فيه قوله ” بأن ما يحدث في سيناء” رد على ما اسماه الانقلاب العسكري، ضمن أحراز فى القضية المعروفة إعلاميًا بفض رابعة.

وتواصل العرض ، باستعراض محتويات مقاطع مصورة لخطاب المرشد محمد بديع على منصة رابعة، وخطابات أخرى، من بينها خطاب القيادي بالجماعة الإسلامية “طارق الزمر”، من أعلى المنصة، كما استعرضت المحكمة مشاهد لفض رابعة.

وبرز في العرض، مشاهد لجثامين ملفوفة في أكفان بيضاء مرتصة بجوار بعضها البعض، و أثناء عرض الفيديو، طلب القاضي التوقف و العودة لثواني إلى الخلف، وذلك بعد ظهور حركة لأحد الجثامين، ليعلق الدفاع بأن تلك المشاهد هي مشاهد تمثيلية صورها عدد من طلاب جامعة الأزهر، ومحاكاة ما تم من أحداث.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.