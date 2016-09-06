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جهاز مدينة العاشر: تغيير مواسير الخط الرئيسى للمياه بالمجاورتين 47 / 49

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جهاز مدينة العاشر: تغيير مواسير الخط الرئيسى للمياه بالمجاورتين 47 / 49 جهاز مدينة العاشر: تغيير مواسير الخط الرئيسى للمياه بالمجاورتين 47 / 49

> كتب منال العيسوى

أكد الكيميائى أحمد عبد المولى نائب رئيس جهاز العاشر من رمضان للتنمية والبيئة، أنه يتم منذ مساء أمس تغيير الخط الرئيسى للمياه فى المجاورتين 47 / 49، وخلال ساعتين سيتم التشغيل، نظرا للعطل أكثر من مرة.

وأشار الكيميائى أحمد عبد المولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ردا على تناول بعض سكان المدينة الأمر بأنه تقصير من قبل الجهاز، إلى أن المجاورات المذكورة من أقدم مجاورات العاشر ذات الكثافة السكانية العالية والاستهلاك الآدمى فيها ضخم ولابد أن ينجم عنه بعض الأعطال والجهاز يتعامل معها فورا، ولا ينتظر حتى تصبح مشكلة، مؤكدا أن إدارة المياه منذ أمس فى الموقع لتغيير الخط الرئيسى لتفادى أى مشاكل.


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