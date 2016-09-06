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مظاهرة لطلاب الثانوية العامة ضد إلغاء الدروس الخصوصية بقنا

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مظاهرة لطلاب الثانوية العامة ضد إلغاء الدروس الخصوصية بقنا مظاهرة لطلاب الثانوية العامة ضد إلغاء الدروس الخصوصية بقنا

>قنا – وائل محمد

نظم مايقرب من 400 طالب وقفة احتجاجية اليوم أمام مديرية التربية والتعليم بقنا، للمرة الثانية على التوالى للمطالبة بإلغاء قرار الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بإلغاء الدروس الخصوصية، والاعتماد على دروس التقوية المقرر تطبيقها داخل المدارس لجميع الطلاب.

 

وردد الطلاب هتافات تطالب وزير التربية والتعليم بإلغاء القرار منها "الدورس الخصوصية ترجع ياوزير، مستقبلنا ياوزير التعليم..حق الطالب فين فين"، مؤكدين أن المدرسين رفضوا إعطاء الدروس خوفاً من الضبطية القضائية والدروس متوقفة منذ أكثر من أسبوعين، والمناهج بتتراكم علينا، ودروس التقوية ستفشل فشلا ذريعا على حد وصفهم.

 

وشدد الطلاب خلال الوقفة بوقف ملاحقة المدرسين الذين يعطون الدروس الخصوصية بعد غلق "سنتر" للدروس الخصوصية فى المحافظة، ما أدى لرفض جميع المدرسين الموافقة على إعطاء الدروس خوفاً من ملاحقتهم.


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