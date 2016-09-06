أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الزام جميع مجازر أسيوط بذبح الأضاحى مجانا للمواطنين

Google+ Print
الزام جميع مجازر أسيوط بذبح الأضاحى مجانا للمواطنين الزام جميع مجازر أسيوط بذبح الأضاحى مجانا للمواطنين

>أسيوط - ضحا صالح

أكد اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط انه تم الزام جميع المجازر الحكومية بذبح الاضاحي مجانا للمواطنين جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بمسئولي الطب البيطري للوقوف على اخر الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

وقال صلاح الدين ابراهيم القائم باعمال مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط ان المديرية  استعدت لاستقبال عيد الاضحى المبارك باتخاذ عددا من الاجراءات من بينها الغاء جميع اجازات الاطباء البيطريين العاملين بالمجازر وتعزيز المجازر باطباء متخصصين للكشف على اللحوم وتزويد المجازر بالاختام  وادوات النظافة وعمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وأضاف سكرتير عام محافظة أسيوط انه تم الزام ادارة التفتيش على اللحوم بتكثيف الحملات على محال الجزارة والاماكن السياحية والمطاعم والفنادق والنوادي لضبط المخالفين وذلك بالاشتراك مع الاجهزة الرقابية الاخرى كالشرطة والتموين وتكثيف الحملات على الاسواق والشوادر التي تقوم بعرض وبيع اللحوم لضبط اي محاولات للغش التجاري.

وشدد عبد الكريم على ضرورة مراقبة ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ تداول المنتجات الغذائية حرصا على سلامة المستهلك وايضا الاشراف على جميع الاغذية واللحوم الموردة للمستشفيات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365