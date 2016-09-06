الزام جميع مجازر أسيوط بذبح الأضاحى مجانا للمواطنين

أكد اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط انه تم الزام جميع المجازر الحكومية بذبح الاضاحي مجانا للمواطنين جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بمسئولي الطب البيطري للوقوف على اخر الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

وقال صلاح الدين ابراهيم القائم باعمال مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط ان المديرية استعدت لاستقبال عيد الاضحى المبارك باتخاذ عددا من الاجراءات من بينها الغاء جميع اجازات الاطباء البيطريين العاملين بالمجازر وتعزيز المجازر باطباء متخصصين للكشف على اللحوم وتزويد المجازر بالاختام وادوات النظافة وعمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وأضاف سكرتير عام محافظة أسيوط انه تم الزام ادارة التفتيش على اللحوم بتكثيف الحملات على محال الجزارة والاماكن السياحية والمطاعم والفنادق والنوادي لضبط المخالفين وذلك بالاشتراك مع الاجهزة الرقابية الاخرى كالشرطة والتموين وتكثيف الحملات على الاسواق والشوادر التي تقوم بعرض وبيع اللحوم لضبط اي محاولات للغش التجاري.

وشدد عبد الكريم على ضرورة مراقبة ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ تداول المنتجات الغذائية حرصا على سلامة المستهلك وايضا الاشراف على جميع الاغذية واللحوم الموردة للمستشفيات.