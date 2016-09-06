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بالصور.. "بوتاجاز الإسماعيلية": نوزع 1800 أسطوانة يوميا ولاتوجد أزمة

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بالصور.. "بوتاجاز الإسماعيلية": نوزع 1800 أسطوانة يوميا ولاتوجد أزمة بالصور.. "بوتاجاز الإسماعيلية": نوزع 1800 أسطوانة يوميا ولاتوجد أزمة

>الإسماعيلية – جمال حراجى

قال هانى عبد المسيح، نائب مدير مشروع البوتاجاز بالإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المشروع يوزع من 1200 إلى 1800اسطوانة يوميا على مدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة داخل المدينة وحصتنا من الاسطوانات 30 ألف أسطوانة كافية تماما لأهالى مدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة.

 

وأشار عبد المسيح إلى أن المشروع استلم مجموعة من السيارات الجديدة سعة السيارة 1250 أسطوانة تساهم بشكل كبير فى  سرعة التوزيع  بالإضافة إلى سيارات المشروع من  التى تقوم بالتوزيع على الأحياء من خلال  برنامج، تم وضعه من قبل إدارة المشروع لتقسيم مناطق المدينة على أيام الأسبوع وهناك خدمة التوصيل إلى المنازل ولا يزيد سعر الاسطوانة عن 10 جنيهات.

 

وأضاف عبد المسيح  أن مشكلة مستودعات القرى بمراكز المدينة وعددها 26 مستودعا لا توجد عليها رقابة كاملة لذلك من الممكن  أن تكون هناك مشكلة وخاصة أننا مقبلون على فصل الشتاء، وفى هذه الفترة ينشط تجار السوق السوداء  ونقل كميات كبيرة من الاسطوانات المدعمة إلى مزارع الدواجن وإلى الكافيتريات وغيرها، وهذا يؤثر بشكل  أو بآخر على كمية الأسطوانات المخصصة للمواطنين، مطالبا بتفعيل الرقابة على مستودعات القرى من الآن وخاصة المستودعات الأهلية التى يجب مراقبتها والتفتيش عليها بشكل مستمر.

 

 


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