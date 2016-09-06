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رئيس جامعة بنها: إنشاء أول وحدة للدعاية وتسويق الأبحاث العلمية

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رئيس جامعة بنها: إنشاء أول وحدة للدعاية وتسويق الأبحاث العلمية رئيس جامعة بنها: إنشاء أول وحدة للدعاية وتسويق الأبحاث العلمية

>القليوبية - حسن عفيفى

أعلن الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها بانه تقرر إنشاء أول وحدة للدعاية وتسويق الأبحاث العلمية بالجامعة تكون مهمتها تسويق البحث العلمى على مستوى كليات الجامعة ونتائجه وتوجيهه لخدمة المجتمع بهدف تنمية الموارد الذاتية للجامعة وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

 

وأشار القاضى الى ان الوحدة الجديدة سوف يكون لها أفرع بجميع كليات الجامعة لتسويق الابحاث العلمية، مؤكد على ضرورة الإهتمام بالبحث العلمى وربطه بخدمة المجتمع والصناعة ومشروعات البناء والتنمية والتحديات التى يواجهها الوطن فضلا عن رفع تصنيف الجامعة عالميا

 

واكد رئيس جامعة بنها انه سوف يتم دراسة أيضا إنشاء وحدة ذات طابع خاص بكلية العلوم لإنتاح مستلزمات الصابون فضلا عن فتح برنامج للتحاليل الطبية لخدمة سوق العمل وزيادة تنمية الموارد الذاتية للكلية.

 


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