«السادات»: خمس رسائل وجهها السيسي لقادة قمة العشرين

ثمن الدكتور عفت السادات رئيس حزب “الساات الديمقراطي” من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة العشرين المنعقدة في الصين حاليا، والتي تشارك فيها مصر لأول مرة.

> وأوضح السادات في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء أن كلمة الرئيس تضمنت 5 رسائل هامة لقادة الدول المشاركة، تخص الاقتصاد بشكل رئيسي والاقتصاد المصري بشكل خاص.

> وكشف السادات فى تحليله لكلمة السيسي عن أن الرئيس ركز على محاور رئيسية وهي التمويل الأخضر وبرامج الطاقة والحوكمة الاقتصادية والأموال المصرية المنهوبة في الخارج ومكافحة الفساد.

> وأضاف السادات: “الرئيس تحدث باستفاضة عن مسألة مكافحة الفساد باعتبار تلك المسألة أساس نهوض أى اقتصاد وازدهاره، وتلك المسالة تخص مصر بشكل مباشر خصوصا فى ظل الحرب على الفساد الداخلي والمؤسسي والحاجة لتضافر الجهود الدولية في برامج مكافحة الفساد فى العالم”.

> واستطرد: “كما أن إثارة مسألة الأموال المصرية املنهوبة كانت مهمة جدا حيث أن السيسي أحرج الدول الكبرى والمؤسسات المالية العالمية وطالبهم بشكل صريح بأن يقوموا بدورهم ويتحملوا مسئوليتهم فى إعادة أموال الشعب المصري المنهوبة”.

> وتابع رئيس حزب “السادات الديمقراطي”: “موضوع الحوكمة الاقتصادية ربما هو الأهم لأنه يهدف لتحديد ملامح الاقتصاديات النامية فى مصر وأفريقيا وكيفية دمجها فى النظام الاقتصادي العالمي، كما أن السيسي طرح مقترح جديد تماما عندما طالب بأ يكون التمويل الأخضر بقروض ميسرة فى كافة مشروعات التنمية المستدامة وليس مشروعات تغير المناخ فقط”.

> واختتم السادات بيانه بالتأكيد على أهمية مشاركة الرئيس فى مثل هذه القمة التي تحدد شكل الاقتصاد العالمي سنويا، مشددا على أن مصر ستخرج بأكبر استفادة ممكنة من تلك القمة على مستوى استقطاب الاستثمارات أو تعميق العلاقات.