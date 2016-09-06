رئيس «هيئة الاستثمار» يفتتح الجناح المصري بالقمة الأفريقية العالمية في رواندا

افتتح محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، معرض الهيئة المقام على هامش القمة الأفريقية العالمية للاستثمار، والتي تعقد حاليًا في العاصمة الرواندية كيجالي.

وذكرت الهيئة – في بيان لها اليوم الثلاثاء – أن رئيس الهيئة قام ترافقه الدكتورة نميرة نجم، سفير مصر لدى رواندا، باستقبال رئيس جمهورية رواندا بول كجامي، ورئيس جمهورية أوغندا يوري موسفني في جناح الهيئة.

وأبدى الرئيس الرواندي سعادته بالمشاركة المصرية في القمة، مؤكدًا دعمه لجهود تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية.

وأكد خضير، اهتمام الحكومة المصرية بتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع أفريقيا، إيمانًا منها بأهمية التكامل، التعاون المستمر، والمتواصل بين كافة الحكومات الأفريقية، لتحقيق التنمية المستدامة لكافة دول القارة السمراء.

وأضاف أن مصر تسعى لتحقيق شراكة حقيقية بين بلدان القارة الأفريقية، خاصةً في ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات اللازمة، لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية بها، والذي سينعكس بالإيجاب على الشعوب الأفريقية.

أ ش أ