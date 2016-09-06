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تموين الإسكندرية تشن حملة مكبرة على الأسواق

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تموين الإسكندرية تشن حملة مكبرة على الأسواق تموين الإسكندرية تشن حملة مكبرة على الأسواق

>الإسكندرية – هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بدوائر أقسام المدينة، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على السلع الغذائية، ونظرا لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد تم تكثيف متابعة المعروض من اللحوم فى الأسواق، وذلك لضبط الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمى منها، وكذا اللحوم البلدية ذبيح خارج المجازر العمومية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. 

وأسفرت الحملة  عن ضبط  "م. م" - 46 سنة صاحب مصنع بدون ترخيص  لحيازته عدد "300000"  قطعة مبسم بلاستك وعدد "6000" قطعة لى بلاستك غير مطابقة للمواصفات، و"ع. ع"- 43 سنة بائع أسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص  لحيازته عدد " 15 " إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة،  بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى،و " ا. م" - 36 سنة بائع أسطوانات بوتاجاز  لحيازته عدد " 4 " إسطوانات بوتاجاز تجارية بقصد إعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمى.

 فقد قامت حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى "قسم تفتيش اللحوم"، أسفرت عن ضبط "ا. د" - 45 سنة بائع لحوم لحيازته وعرضه للبيع عدد " 84 " كجم من اللحوم المجمدة المستوردة، تباع على أنها لحوم بلدية بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك.

 
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مصر 365

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