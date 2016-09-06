«النيابة الإدارية» تحقق فى واقعة سرقة صناديق نذور مسجد السيد البدوى

مراسل “أونا”

كلف المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار منتصر عبد العال مدير نيابة طنطا القسم الثالث، بسرعة إنهاء التحقيقات التى تجريها النيابة فى القضية رقم 617 لسنة 2016، والتصدى بحزم لتكرار سرقة صناديق النذور بمسجد “سيدى أحمد البدوى”، حيث أن تلك الصناديق تحتوى دومًا على مبالغ نقدية كبيرة، بالإضافة إلى عن المشغولات الذهبية والعملات الأجنبية التى يتم إيداعها صناديق النذور من المترددين على المسجد.

وانتقل على الفور، فريق من أعضاء النيابة الإدارية بطنطا القسم الثالث، برئاسة المستشار منتصر عبد العال مدير النيابة، وعضوية كل من المستشار رضا مصباح الوكيل العام الأول، وإسلام مزروع رئيس النيابة، وحازم جاد وكيل النيابة، وذلك مع فريق من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، وأستاذة كلية الهندسة جامعة طنطا، ومهندسى ديوان محافظة الغربية، بالإضافة إلى حضور وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، وذلك لمعاينة صناديق النذور بمسجد “سيدى أحمد البدوى” ومعاينة آليات تأمينها بالمسجد.

كما وجه فريق النيابة الإدارية، والمكلف بالتحقيق فى الواقعة، الفريق الفنى المصاحب، نحو وضع تصميم جديد لمنع تجدد حدوث مثل هذه السرقات مرة أخرى من صناديق النذور، بعدما تكشف للنيابة وجود قصور فى تأمين الصناديق الحالية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وضوابط فنية لتلك الصناديق، حيث أن اللجنة حاليًا بصدد إنهاء تلك الإجراءات ووضع تصميم آخر للصناديق.