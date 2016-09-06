غادة والي تتابع خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية لـ «عرفة»

تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى بحرص شديد كافة ترتيبات تصعيد حجاج الجمعيات الاهلية للمشاعر المقدسة وصعيد عرفات حيث تم التنبيه على أعضاء بعثة الجمعيات الأهلية أخذ كل التدابير اللازمة لإراحة الحجيج المصري في المشاعر المقدسة، كما طالبت بأخذ كل التدابير والترتيبات الطبية لتصعيد الحالات الصحية يوم عرفة وايام التشريق.

> وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتصنيف الحالات الحرجة قبل التصعيد وتسليمها لوزارة الصحة السعودية من اجل توفير سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم الى المشاعر وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد محمد عثمان رئيس البعثة الرسمية لحجاج الجمعيات الأهلية أنه الى الأن تسير الأمور بشكل أكثر من رائع ولا توجد مشكلات تعترض الحجاج المصريين كما ان هناك تنسيقا تاما مع البعثات المصرية النوعية الأخرى كالداخلية والسياحة والصحة من اجل تذليل اية معوقات.

وأضاف عثمان، أنه عقد اجتماعا مع مسئولي مؤسسة الطواف للدول العربية من أجل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ليوم عرفة حيث تم الاتفاق على تسليم السلطات السعودية يوم الجمعة المقبل كشفا بالحالات الصحية الحرجة من أجل توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقلهم للمشاعر المقدسة كما تم التأكيد على توفير ٤ مستشفيات في عرفة و٤ في منى لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة.

وأوضح عثمان أنه لا توجد حالات مفقودة من بين حجاج الجمعيات الأهلية حيث تستمر البعثة في تلقي الاتصالات للإجابة على الاستفسارات و التوجيه لأقرب مكان من الحجاج لتلقي الخدمات.