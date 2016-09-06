ضبط 3 سودانين وبحوزتهم أجهزة للتنقيب عن الذهب بأسوان

مراسل “أونا”

تمكن ضباط من وحدة مباحث مركز نصر النوبة بأسوان، من ضبط 3 سودانين وبحوزتهم أجهزة للتنقيب عن الذهب، ومبالغ مالية بمنطقة العلاقى، حيث تم ضبط كلاً من “محمد مكي بابكر”، 29 سنة، عاطل، و”بدر الدين عبد الرحمن محمد”، 30 سنة، عاطل، و”محمود أبو القاسم محمد”، 33 سنة، عاطل.

وتم ضبط عدد 6 أجهزة كشف عن معدن الذهب، و عدد 4 أسلحة بيضاء “خنجر “، و جهاز لاب توب و مبلغ 19130 جنية مصري، و 50 جنية سوداني، وذلكأثناء تواجدهم بمنطقة العلاقي دائرة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1402 / 2016 م إداري المركز، وجاري العرض علي النيابة العامة.