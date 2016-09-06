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وزير التعليم يطالب وكلاء الوزارة بمنع النقاب داخل الفصول

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وزير التعليم يطالب وكلاء الوزارة بمنع النقاب داخل الفصول وزير التعليم يطالب وكلاء الوزارة بمنع النقاب داخل الفصول

الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم

طالب الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، المعلمات بعدم ارتداء النقاب داخل الفصول، خاصة فى مرحلتى رياض الأطفال والتعليم الأساسى.
> وشدد الشربينى خلال اجتماعه عبر كونفرانس” مع مديرى المديريات التعليمية، لبحث الاستعداد للعام الدراسى، على ضرورة الالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى، وزرع روح الانتماء والقيم والمواطنة لدى التلاميذ، وعدم التطرق لأى قضايا سياسية أو حزبية داخل المدرسة، موجهًا حديثه للمعلمات المنقبات بمرحلتى رياض الأطفال والأساسية، قائلًا لهن “للأخوات الفضليات المنقبات بلاش النقاب داخل الفصل”.
> وأضاف الوزير، أنه لابد من إعلان مصروفات المدارس الخاصة فى مكان بارز فى المدرسة، موضحًا أن المدرسة التى ترغب فى زيادة المصروفات، عليها التقدم بطلب ويتم دراسته من قبل الوزارة واللجان المختصة، قائلًا “مينفعش منه لنفسه يرفع المصروفات”.

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