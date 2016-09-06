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مقتل 60 شخصًا وتشريد أكثر من 40 ألفًا نتيجة فيضانات في كوريا الشمالية

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مقتل 60 شخصًا وتشريد أكثر من 40 ألفًا نتيجة فيضانات في كوريا الشمالية مقتل 60 شخصًا وتشريد أكثر من 40 ألفًا نتيجة فيضانات في كوريا الشمالية

ارشيفية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مقتل 60 شخصًا وتشريد أكثر من 44 ألفًا في كوريا الشمالية، نتيجة الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان إن المناطق القريبة مثل موسان وهوريونغ تضررت بشدة، حيث قتل 60 شخصًا وترك 5% من السكان بدون مأوى.

وأضاف أن: “الاتصال مع المناطق المنكوبة يبقى صعبًا، وتم تحديد الاحتياجات الطارئة على أنها المأوى والمواد الغذائية والأدوية والمياه وتجهيزات صحية”.

ودمر أو تضرر حوالي 9 آلاف مبنى مع 10 آلاف هكتار من الأراضي، كما أضاف المكتب أن جهود الإغاثة التي يتولاها الشمال والأمم المتحدة في طريقها.

وأشارت وسائل إعلام كوريا الشمالية، الجمعة الماضية إلى أن 15 شخصًا اعتبروا مفقودين بعدما دمر أكثر من 17 ألف منزل أو تضرر.

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